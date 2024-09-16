ФБР изучает сообщения о вербовке наемников для Украины

ФБР проводит расследование в связи с сообщениями СМИ о том, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа намеревался нанять наемников для отправки на Украину. Об этом сообщил специальный агент ФБР Джеффри Велтри на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Велтри подчеркнул, что бюро анализирует как сообщения СМИ, так и публичные заявления Райана Уэсли Рута, который высказывал желание завербовать афганских солдат и других людей для участия в конфликте на Украине.

ФБР направило несколько запросов в различные компании с целью получения информации о телефонных номерах и аккаунтах подозреваемого в социальных сетях.

«Мы уже получили некоторые ответы и ожидаем информации от других организаций», — отметил агент.

Накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

До этого более 300 наемников из стран СНГ было выявлено в составе «проукраинских националистических формирований».

Ранее в МИД посоветовали ожидать большое количество некрологов западных наемников на Украине.