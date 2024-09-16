Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области потушили пожар в одном из СНТ

МЧС: в Ростовской области потушили пожар в садовом товариществе «Задонье»

close
ГТРК «Дон-ТР»' class="item-image" loading="lazy">
ГТРК «Дон-ТР»

Сотрудники МЧС потушили пожар в садовом обществе «Задонье» в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство, в «Задонье» огнем оказались повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома. В МЧС также заявили о ликвидации возгорания в соседнем садовом товариществе «Донское».

Утром 16 сентября в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. По данным правительства региона, из-за сухой и жаркой погоды за сутки в области произошло 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных.

Днем ранее в городе Аксай Ростовской области удалось потушить возгорание, с которым боролись около девяти часов. Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский сообщал, что для жителей домов, пострадавших от пожара, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут отключать электричество из-за пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами