В Ростовской области потушили пожар в одном из СНТ

Сотрудники МЧС потушили пожар в садовом обществе «Задонье» в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство, в «Задонье» огнем оказались повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома. В МЧС также заявили о ликвидации возгорания в соседнем садовом товариществе «Донское».

Утром 16 сентября в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. По данным правительства региона, из-за сухой и жаркой погоды за сутки в области произошло 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных.

Днем ранее в городе Аксай Ростовской области удалось потушить возгорание, с которым боролись около девяти часов. Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский сообщал, что для жителей домов, пострадавших от пожара, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут отключать электричество из-за пожаров.