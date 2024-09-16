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В Совбезе заявили о нехватке преподавателей математики в РФ

Медведев: в России нужно решать проблему дефицита преподавателей математики

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул важность решения проблемы нехватки учителей математики и естественно-научных дисциплин в системе общего образования. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 16 сентября, Медведев провел заседание президиума Совета при президенте России по науке и образованию, где обсуждался комплексный план мероприятий, направленный на улучшение качества преподавания математики и естественных наук.

«Школы и другие образовательные учреждения сталкиваются с нехваткой преподавателей в этих областях, что вызывает особую озабоченность. Также наблюдается снижение числа выпускников с глубокими знаниями в данных предметах и уменьшение количества профильных классов с углубленным изучением математики», — отметил Медведев, добавив, что это серьезная проблема, требующая решения.

Он также отметил, что качество преподавания математики и естественных наук в школах не всегда соответствует современным требованиям. Медведев подчеркнул, что реализация научно-технологических инициатив невозможна без подготовки высококвалифицированных специалистов с глубокими знаниями в этих областях.

По его мнению, для улучшения ситуации необходимо подключить все соответствующие ведомства.

До этого сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил о дефиците кадров в российских школах. По его словам, не хватает до 250 тыс. педагогов.

Ранее депутат назвал ситуацию с нехваткой педагогов в российском регионе «очень тяжелой».

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