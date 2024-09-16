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В США заявили о намерении расширять антироссийские санкции на третьи страны

Белый дом: США расширят санкции против РФ на страны, помогающие их обходить

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Американские власти планируют расширить антироссийские санкции на страны, которые содействуют Москве в обходе этих ограничений. Об этом в понедельник сообщила советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард, пишет РИА Новости.

«Важно оставаться гибкими. Частный сектор демонстрирует отличные результаты в инновациях и поиске альтернативных путей. Поэтому мы должны продолжать адаптировать наши санкции в ответ на изменения в торговле и на действия стран, которые участвуют в этих процессах», — отметила Брейнард во время своего выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, обсуждая вопросы антироссийских санкций.

Советник также подчеркнула, что американские ограничения наиболее эффективны, когда они носят многосторонний характер и поддерживаются союзниками США. Она добавила, что для Соединенных Штатов критически важно пересматривать альянсы и сотрудничать с партнерами для согласованных действий по введению санкций.

В июле сообщалось, что Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что РФ якобы использует нефтяные танкеры для обхода западных ограничений на продажу нефти, поскольку это может спровоцировать рост цен на «черное золото» и бензин в США и испортить предвыборную кампанию президента Джо Байдена.

Ранее Захарова сравнила санкции США с многоголовой гидрой.

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