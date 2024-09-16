При пожаре в ЛНР пострадали два человека

В результате пожара в селе Валуйское Луганской народной республики (ЛНР) повреждены 10 частных жилых домов и пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время проводится эвакуация. Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская.

Как уточнили в МЧС, 85 пациентов местного дома престарелых были вывезены в центральную городскую больницу. К тушению пожара привлечены 120 специалистов и 23 единицы техники.