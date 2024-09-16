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При пожаре в ЛНР пострадали два человека

МЧС: при пожаре в ЛНР повреждены 10 частных домов и пострадали два человека

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В результате пожара в селе Валуйское Луганской народной республики (ЛНР) повреждены 10 частных жилых домов и пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время проводится эвакуация. Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская.

Как уточнили в МЧС, 85 пациентов местного дома престарелых были вывезены в центральную городскую больницу. К тушению пожара привлечены 120 специалистов и 23 единицы техники.

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