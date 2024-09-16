Построившая «Титаник» компания перейдет под внешнее управление

Одна из крупнейших британских судостроительных компаний «Harland and Wolff», построившая пароход «Титаник», перейдет под внешнее управление. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

«Совет директоров пришел к выводу, что компания является неплатежеспособной, на основе баланса, согласно последней аудированной отчетности и последней управленческой отчетности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача под внешнее управление представителям консалтинговой фирмы Teneo начнется на этой неделе.

Недавно издание Sky News сообщало, что знаменитый нос британского трансатлантического парохода «Титаника» лишился части металлических поручней, 15-футовая (4,5 метра) часть которых теперь лежит на дне моря.

Издание отмечает, что экспедиция к месту крушения 29 июля обнаружила, что силуэт судна резко изменился. Позднее 3D-сканирование показало, что часть «носа» целиком упала на морское дно. Корабль продолжает разрушаться.

Ранее российские ученые выяснили, на чем можно безопасно добраться до «Титаника».