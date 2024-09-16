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Школьник получил разрыв селезенки, упав со скейта в парке Петербурга

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок попал в реанимацию после падения со скейта

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Красногвардейском районе Петербурга подросток попал в реанимацию после падения со скейта в парке. Об этом сообщает «Фонтанка».

12-летний школьник получил травмы в скейтпарке на улице Передовиков. Мальчик неудачно упал со скейта, когда выполнял сложный трюк. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии.

У подростка диагностирован разрыв селезенки и черепно-мозговая травма.

До этого сообщалось, что в Саратове врачи Областной детской клинической больницы спасли ребенка со сложным переломом после падения с велосипеда. Восьмилетний мальчик поступил в медицинское учреждение с открытым переломом правой плечевой кости со смещением отломков. В беседе с пострадавшим выяснилось, что травму он получил, выполняя трюки на велосипеде. Хирурги ночью прооперировали пациента, операция длилась более полутора часов.

Ранее в Татарстане трос поперек дороги едва не обезглавил ребенка на велосипеде.

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