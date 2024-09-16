Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мадриде задержали одного из крупнейших наркоторговцев Европы

В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых торговцев наркотиками Европы

close
Juan Medina/Reuters

Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых в Европе наркоторговцев. Об этом сообщили в пресс-релизе МВД Испании.

«Вместе с другими членами семьи и близкими сообщниками беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию», — говорится в сообщении.

Известно, что разыскиваемый мужчина ранее был приговорен в Бельгии к более чем 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения. В период с 2014 по 2018 год он возглавлял в Бельгии преступную организацию, которая занималась выращиванием и торговлей наркотиками.

Незадолго до этого сообщалось, что полиции Испании совместно с Европолом наконец удалось пресечь деятельность крупнейшего в ЕС цеха по изготовлению фальшивых монет номиналом €2.

Преступная организация была создана выходцами из Китая. За все время работы преступники внедрили на испанский рынок около 100 тыс. поддельных монет.

Ранее полиция Испании задержала гражданина Украины, находящегося в международном розыске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами