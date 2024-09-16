В Мадриде задержали одного из крупнейших наркоторговцев Европы

Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых в Европе наркоторговцев. Об этом сообщили в пресс-релизе МВД Испании.

«Вместе с другими членами семьи и близкими сообщниками беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию», — говорится в сообщении.

Известно, что разыскиваемый мужчина ранее был приговорен в Бельгии к более чем 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения. В период с 2014 по 2018 год он возглавлял в Бельгии преступную организацию, которая занималась выращиванием и торговлей наркотиками.

Незадолго до этого сообщалось, что полиции Испании совместно с Европолом наконец удалось пресечь деятельность крупнейшего в ЕС цеха по изготовлению фальшивых монет номиналом €2.

Преступная организация была создана выходцами из Китая. За все время работы преступники внедрили на испанский рынок около 100 тыс. поддельных монет.

Ранее полиция Испании задержала гражданина Украины, находящегося в международном розыске.