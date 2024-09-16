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В американском городе загорелся трубопровод, потребовалась эвакуация

В Техасе произошел пожар на трубопроводе, объявлена эвакуация

В городе Ла-Порт вблизи Хьюстона в американском штате Техас произошел пожар на трубопроводе, власти объявили эвакуацию. Об этом пишет РИА Новости.

«Спасатели реагируют на пожар на трубопроводе возле трассы Спенсер и Саммертон. Пожарный департамент рекомендует провести эвакуацию», — указано в сообщении.

На данный момент неизвестно, идет ли речь о газопроводе или же о нефтепроводе. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Очевидцы публикуют фото и видео в социальных сетях. На кадрах из-под земли вырываются языки пламени высотой в несколько десятков метров.

Прошедшим летом пожарные из Оклахомы (США) отчитались о необычном случае, когда собака стала причиной пожара в доме. Животное повредило портативную батарею (пауэрбанк) для зарядки мобильных телефонов, когда играло с ней, что привело к возгоранию. Питомцам удалось спастись, однако дом получил серьезные повреждения.

Ранее в США собака случайно включила плиту и устроила пожар в доме.

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