Ирина Волк назвала фейком ролик, где она обсуждала операцию МВД и ФСБ

Распространяемый в курских пабликах видеоролик, якобы озвученный официальным представителем МВД России Ириной Волк, является фейком. Об этом генерал-майор Волк заявила в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что в сети появилась видеозапись «От сумы до тюрьмы», в которой рассказывается о совместной операции МВД России и ФСБ России. На ролике также имеется логотип «МВД Медиа».

«Официально заявляю, что данный видеоролик является фальшивкой. Телестудия МВД России его не производила. Голос за кадром, по всей видимости, сгенерирован искусственным путем», — отметила Ирина Волк.

Представитель МВД РФ призвала интернет-пользователей критически относиться к сведениям из непроверенных источников.

Сегодня в сети распространяли видеозапись с якобы выступлением губернатора Курской области Алексея Смирнова, говорящего об успехах Вооруженных сил Украины. Курские власти назвали ролик фейком.

Ранее сообщалось, что россиян стали чаще обманывать с помощью deepfake-видео.