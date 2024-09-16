В Подмосковье открылась 18-я библиотека нового поколения

В Ивантеевке городского округа Пушкинский открыли Центральную библиотеку им. И.Ф. Горбунова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Как отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, это уже 18-я современная библиотека.

«Ее проект победил в конкурсе нацпроекта «Культура» в 2023 году. В обновленной библиотеке есть все, что требуется по федеральному стандарту, включая дизайнерский ремонт, мультимедийное оборудование и многое другое», — сказал он.

Кузнецов добавил, что в библиотеке есть музейная зона «Гостиная Горбунова» в честь знаменитого актера Александринского театра Ивана Федоровича Горбунова, родившегося в Ивантеевке.

Напомним, с 2024 года в Подмосковье работает программа по созданию модельных библиотек. В 2024–2026 годах за счет средств бюджета Московской области будут модернизировано еще 15 библиотек.

Всего в Подмосковье работает 921 библиотека.