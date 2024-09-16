Первый в новом сезоне «Урок цифры» начнется в Подмосковье 23 сентября

В Подмосковье с 23 сентября начнется новый сезон «Урока цифры», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Главной темой нового сезона станет «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг».

В рамках «Урока цифры» школьники узнают о внутреннем устройстве нейросетей и процессе обучения моделей. Также ребята смогут освоить основные алгоритмы написания промптов и научатся программировать на игровом тренажере.

Кроме этого, школьники узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Урок рассчитан для учащихся 1-11 классов и состоит из видеолекции и интерактивных заданий-тренажеров.