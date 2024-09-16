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Пьяный мужчина с размаху ударил девочку кулаком по голове в магазине Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчина напал на ребенка в магазине

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Global Look Press

В Свердловской области полицейские устанавливают обстоятельства нападения на девятилетнюю девочку, мужчина ударил ребенка кулаком по голове. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в магазине «Магнит» на Шишимской улице. По словам отца девочки, нетрезвый покупатель подошел к его дочери и с размаху ударил ее кулаком по голове.

«Ему, видимо, захотелось просто ее ударить, у меня других объяснений нет. Ребенок отлетел, упал. Потом она встала и побежала, а он — за ней побежал. Я выбежал, догнал его, схватил, сразу вызвал полицию, скорую. Я остался с этим мужчиной, его держал», — рассказал порталу «Е1» отец школьницы.

Пострадавшую доставили в больницу, у нее подозрение на сотрясение головного мозга. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«В настоящее время мои коллеги выясняют все обстоятельства происшествия. Личность агрессивного мужчины установлена, ведется его розыск», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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