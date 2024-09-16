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Годовалый ребенок проглотил саморез в Волгограде

В Волгограде ребенок проглотил саморез и попал в больницу

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В детскую больницу Волгограда была доставлена годовалая девочка с подозрением на инородное тело в кишечнике, ребенок проглотил дома саморез. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Семья собирала новую детскую кроватку в квартире, родители не заметили, как годовалая дочь заинтересовалась саморезами, лежавшими на полу. В какой-то момент ребенок затолкал саморез в рот и проглотил. Родители попытались самостоятельно извлечь инородное тело, но не смогли и обратились за экстренной медицинской помощью.

Медики обследовали девочку и оставили под наблюдением, хирургического вмешательства не потребовалось. Саморез вышел естественным путём за одни сутки пребывания в стационаре. Девочка выписана в удовлетворительном состоянии и сейчас находится дома.

До этого сообщалось, что годовалый ребенок в Якутии попал в реанимацию после того, как почти неделю прожил с литиевой батарейкой в пищеводе. Инородное тело было извлечено, пациент находится в реанимации. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в Ростове-на-Дону ребенок проглотил 50 магнитных шариков.

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