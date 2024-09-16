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Доктор Мясников развеял миф о заражении гепатитом через укус комара

Врач Мясников: через укус комара нельзя заразиться гепатитом B и С

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Человек не может заразиться гепатитом B и С через укус комара. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Вирусными гепатитами — нет, равно как и ВИЧ и так далее», — сказал специалист.

Однако Мясников напомнил, что комары могут переносить другие опасные заболевания. Например, различные лихорадки и малярию.

Также телеведущий отметил, что гепатитом нельзя заразиться, купаясь в бассейне. По словам врача, вода в нем всегда хлорированная. Вероятность выживания вирусов в подобных условиях крайне мала, подчеркнул Мясников.

До этого врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун рассказала, что гепатит может протекать в скрытой форме, при которой на заболевание будут указывать лишь косвенные признаки. Специалист отметила, что чаще всего заболевание может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодичной тошноты.

Ранее Мясников назвал самые опасные заболевания, протекающие без симптомов.

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