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В «Афимолл Сити» отреагировали на сообщения о падении лифта

AFI Development: информация о падении лифта в московском ТЦ неправдива

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Информация о падении лифта в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве не соответствует действительности. Об этом заявил директор по маркетингу AFI Development Максим Лысенков, передает РИА Новости.

По его словам, в торговом центре проверили исправность и работу инфраструктуры.

«Неисправностей в части работы лифтов, а также инженерных систем комплекса, не зафиксировано», — сказал представитель компании, владеющей ТЦ, и добавил, что лифты работают штатно.

О том, что в торговом центре «Афимолл» упал лифт, сообщал Telegram-канал SHOT. Журналисты утверждали, что происшествие случилось в зоне разгрузки товара, и трое человек смогли выбраться из кабины самостоятельно.

До этого сообщалось, что в Красноярске двое рабочих упали в шахту лифта с седьмого этажа. У пострадавших 2002 и 2005 года рождения диагностированы травмы головы, местные медики оказывают им всю необходимую помощь. Мужчины работали на строительстве поликлиники, по данным прокуратуры оба работали по договору субподряда. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее девушка-подросток упала в шахту лифта в Петербурге и попала в больницу.

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