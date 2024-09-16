В Ленобласти рабочий напал на спящую дачницу и изнасиловал

Жительница Петербурга подверглась изнасилованию на своей даче в Ленобласти, на спящую женщину напал рабочий, обустраивавший пруд. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 55-летняя женщина, она сообщила, что на даче ее изнасиловал один из рабочих, которые обустраивали пруд на ее участке. По словам пострадавшей, рабочие вырыли под пруд яму и предложили хозяйке выпить с ними пива, женщина согласилась.

Один из мужчин оказывал ей знаки внимания. Вечером компания разошлась по домам, россиянка заперла дверь и поднялась в спальню. Ночью она проснулась от поцелуев, в насильнике она узнала одного из строителей и обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что неизвестный проник на дачный участок россиянки и попытался ее изнасиловать. Мужчина перелез через ограду и проник на дачный участок местной жительницы. Злоумышленник затащил хозяйку, которая находилась на территории, в дом и попытался изнасиловать. Однако совершить задуманное у него не получилось, и вскоре преступник скрылся. После произошедшего пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее девушку избили и изнасиловали в Петербурге в районе парка.