ITU признал Россию продвинутой в сфере информационной безопасности

В высоких показателях российских систем безопасности нет ничего удивительного. Об этом, комментируя отчет «Индекс стран по уровню кибербезопасности» экспертов Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU), рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В отчете авторы исследования, которое проводилось проводилось с 2022 по 2023 год среди участников ITU и заинтересованных лиц из 172 стран, отнесли Россию к продвинутым странам в области информационной безопасности (ИБ), поставив ее в один ряд с Китаем, Казахстаном, Швейцарией, Ирландией и Израилем. К сильным сторонам России, эксперты ITU отнесли правовое регулирование, объем производственных мощностей участников ИБ-рынка и организационные возможности. При этом к сферам, в которых возможен рост, исследователи отнесли техническое оснащение и кооперации между компаниями.

Исследование Positive Technologies показало, что во втором квартале 2024 года в странах СНГ было зафиксировано в 2,6 раза больше кибератак, чем за тот же период прошлого года.

«С учетом того огромного числа кибератак, с которыми сталкивается наша страна, российские специалисты имеют массу возможностей доводить системы до идеала и адаптировать их к новым типам угроз», — отметил Немкин.

Он подчеркнул, что к подобным атакам менее подготовлены те граждане, кто активно использует VPN-сервисы и иные приложения для обхода ограничений вместо того, чтобы пользоваться отечественными онлайн-платформами.

«Однако пользователи, будучи не киберспециалистами, могут сами позаботиться о своей защите в интернете. Для этого им стоит отказаться от VPN-сервисов и «ускорителей» YouTube», — сказал он.

В свою очередь, управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер напомнил, что приоритет в вопросах кибербезопасности является нормой для любой страны, которая идет по пути цифрового суверенитета.

«Как показали всем известные события, рассчитывать на иностранные ИТ-решения – крайне опрометчивая идея, а в сфере кибербезопасности и вовсе недопустимая. Сейчас это касается не только узкоспециализированного ПО, но и всех сфер жизни, включая западные онлайн-площадки. Последние в целом заслуживают отдельного внимания», — сказал он.

По его словам, из-за скачивания VPN-сервисов и различных «ускорителей» YouTube многие граждане, не подозревая этого, участвуют в DDoS-атаках, в том числе на объекты критической инфраструктуры. Он объяснил, что преступники используют для своих атак сети из зараженных устройств – ботнеты.