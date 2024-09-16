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ГУР Украины заявило об убийстве российского военкора Коробова

Baza: военкор Коробов госпитализирован с травмой

Главное разведывательное управление Украины заявило об убийство российского военкора Александра Коробова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным ГУР, нападение на военкора случилось 15 сентября. В подтверждение своих сведений украинское ведомство распространило видеоролик со слежкой за Коробовым, а также видеозапись с якобы лежащим на земле его телом. При этом источники издания Baza отмечают, что военкор жив и госпитализирован в одно из медицинских учреждений.

Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова подтвердила «Газете.Ru», что их специальный корреспондент Коробов был ранен и находится в больнице.

Военкор работал на телеканалах «Россия 1» и «Звезда», делал сюжеты из ДНР и ЛНР.

До этого сообщалось, что 7 августа украинский дрон атаковал внедорожник, в котором находился военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в окрестностях Суджи.

Изначально сообщалось, что Поддубного не удалось спасти. Первым об этом написал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин, но через некоторое время удалил свой пост и опубликовал видео с извинениями перед Поддубным и его родственниками. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

После удара беспилотника военкора привезли в больницу в административном центре региона, где у него диагностировали тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже его доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября Поддубного выписали из больницы.

Ранее Путин позвонил военкору Поддубному.

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