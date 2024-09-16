Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения из окна в Ленобласти

В Гатчине устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, четырехлетняя девочка была доставлена в реанимацию после падения из окна. Об этом сообщает «78.ru».

В Гатчинскую больницу в тяжелом состоянии была доставлена четырехлетняя девочка с различными травмами, характерными для падения с высоты. Ребенка поместили в отделение реанимации.

Как установили правоохранители, пострадавшая находилась в комнате без присмотра взрослых, забралась на подоконник и упала с высоты второго этажа. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, также устанавливается, где в момент происшествия находились родители девочки.

До этого сообщалось, что в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото. В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе с 13-летней девочкой находилась ее сестра. Прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли.

Ранее девочка выпала из окна школы и попала в больницу в Бурятии.