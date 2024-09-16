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Участники программы «Время героев» стали наставниками игры «Зарница 2.0»

В Волгограде подвели итоги военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

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«Время героев»

В Волгоградской области прошел финал военно-патриотических соревнований «Зарница 2:0», участие в котором приняли, в том числе, финалисты программы обучения для бойцов и ветеранов специальной военной операции «Время героев». Об этом сообщается в Тelegram-канале программы.

За победу боролись 60 команд. Кульминацией стала церемония закрытия на Мамаевом кургане.

В финал вышли более 600 участников со всей страны. Их наставниками стали бойцы СВО, четверо из которых проходят обучение в рамках проекта «Время героев».

Командовал игрой герой России Степан Белов.

Он уверен, что «Зарница 2:0» положительно влияет на патриотическое воспитание молодежи.

По его мнению, успех проекта во многом зависит от грамотных наставников.

Финалистов игры Белов назвал лучшими представителями своих регионов.

«У всех разный уровень подготовки, но тактика здесь одна — слушать командира, слушать и поддерживать друг друга», — пояснил командующий игрой.

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