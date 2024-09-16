Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет снег

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что снег в столичном регионе может появиться в конце октября. Ее слова приводит РИА Новости.

«Средняя дата, когда у нас появляется снежный покров, вот он может присыпать все, как говорится, на несколько часов, и потом растаять, это конец октября», — заявила она.

Позднякова уточнила, что это «где-то 28-30 октября».

По ее словам, постоянный снежный покров, который сохраняется на всю зиму, появляется обычно в последних числах ноября.

Также она отмечала, что на этой неделе москвичей еще радует летняя погода, особенно в первые рабочие дни.

В Гидрометцентре до этого сообщили, что в столице похолодает после 20-х чисел сентября. Однако, несмотря на это, в ближайшие недели температура все равно будет на 5-6°C выше многолетних значений сентября. Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

Ранее синоптики предупредили, что в некоторых регионах России заметно похолодает.