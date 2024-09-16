Участнику банды Басаева дали 16 лет за нападение на псковских десантников

Члена банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)», — подчеркнули в ведомстве.

Суд установил, что Батыкаев прицельно стрелял из автомата Калашникова в военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт на высоте 776.

По решению суда Батыкаев будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать местонахождение участников нападения на 6-ю роту. В частности, в марте 2024 года ФСБ сообщало о поимке Ислама Бациева. Ему планировали предъявить обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего.

Задержанным по данному делу дают длительные сроки лишения свободы. Например, участник банды Шамиля Басаева Махди Магомедов был осужден на 23 года.

Ранее еще двоих участников банды Басаева задержали спустя почти 25 лет.