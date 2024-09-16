Возвращавшийся из Германии гражданин Израиля вез в чемодане десятки живых змей

Полиция аэропорта Бен-Гурион в Израиле задержала местного жителя, который пытался незаконно ввезти в страну десятки рептилий. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, мужчина прибыл рейсом из Германии в Терминал 3. Его багаж показался сотрудникам воздушной гавани подозрительным. При проверке внутри него инспекторы нашли десятки холщовых мешков, в которых пассажир перевозил змей. Всего в мешках было 60 рептилий.

Контрабандиста задержали. По предварительным оценкам, стоимость живого груза превысит десятки тысяч шекелей (более 250 тыс. рублей).

Животных передали на попечение сотрудников министерства охраны окружающей среды Израиля.

До этого житель Китая спрятал в штанах 104 змеи и пытался пронести их через таможню, но у него ничего не вышло.

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