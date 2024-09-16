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Зоопсихолог рассказала, как подбирать рацион для кошек

Зоопсихолог Сиротина: рацион для кошки подбирают с учетом особенностей животного

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Depositphotos

Рацион питания для кошек составляется с учетом индивидуальных особенностей животного, таких как возраст и состояние здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила зоопсихолог Ангелина Сиротина. Она также посоветовала сделать общий анализ крови.

«Если с кошкой все в порядке, она всеядна и может кушать как сухой корм, так и натуральные продукты, то можно давать и то, и другое», — отметила Сиротина.

Она добавила, что так называемый «корм со стола» не подходит в принципе.

Согласно результатам исследования CDEK.Shopping и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на российском рынке средняя цена товаров для животных составляет 807 рублей. При заказе в онлайн-магазине этот показатель гораздо выше — 3056 рублей. При этом средняя цена зоотоваров выросла на 13% и 14% соответственно, по сравнению с прошлым годом.

Выяснилось также, что чаще всего в зоомагазинах россияне покупают корм. В основном его приобретают владельцы собак (59,6% чеков), практически вдвое меньше — хозяева кошек (30,1% чеков). Меньше всего люди покупают корм для грызунов — его продажи составляют лишь 1,1%. Также среди зоотоваров, которые пользуются спросом, числятся наполнители для туалетов, инвентарь для ухода, игрушки и декоративная атрибутика.

Ранее ученые развеяли миф о пользе домашних животных для психического здоровья.

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