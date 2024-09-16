В Крыму отчим три года насиловал падчерицу и получил 15 лет колонии

В Крыму огласили приговор местному жителю, который обвинялся в многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Как удалось установить и доказать следствию, 67-летний житель Щелкино в течение трех лет совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы, первый эпизод насилия произошел, когда девочке было 12 лет.

О происходящем в семье в полицию сообщили родственники, в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Казани отчима задержали за изнасилование 12-летней падчерицы. Медиков вызвала мать ребенка. Была ли она дома в момент произошедшего, не уточняется. На данный момент россиянин задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее россиянин надругался над своей дочерью более 50 раз в течение года.