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В Крыму отчим три года насиловал падчерицу и получил 15 лет колонии

В Крыму отчим получил 15 лет колонии за насилие над падчерицей

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Крыму огласили приговор местному жителю, который обвинялся в многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Как удалось установить и доказать следствию, 67-летний житель Щелкино в течение трех лет совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы, первый эпизод насилия произошел, когда девочке было 12 лет.

О происходящем в семье в полицию сообщили родственники, в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Казани отчима задержали за изнасилование 12-летней падчерицы. Медиков вызвала мать ребенка. Была ли она дома в момент произошедшего, не уточняется. На данный момент россиянин задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее россиянин надругался над своей дочерью более 50 раз в течение года.

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