Омич познакомился с девушкой в соцсетях и лишился 2,4 млн рублей

Житель Омска познакомился в сети с девушкой-трейдером и лишился более двух миллионов рублей, взятых в кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Жертвой интернет-мошенников стал 33-летний житель Омска. В начале сентября мужчина, работающий монтажником, познакомился в соцсети с девушкой по имени Каролина, которая представилась трейдером.

Новая знакомая рассказала, что есть возможность получения пассивного заработка на бирже. Девушка якобы давно и успешно занимается покупкой драгоценных металлов и нефти.

На следующий день омичу позвонил «куратор» и подробно рассказал о возможности дохода за счет сделок на данном рынке. В течение нескольких дней россиянин оформил крупный кредит в банке и вносил денежные средства на специальной платформе, но вывести вложенные деньги не смог. Омич рассказал о произошедшем друзьям, которые убедили его обратиться в полицию. Общий ущерб составил 2,4 млн рублей.

Ранее подросток украл у бабушки драгоценности на 10 млн рублей и проиграл их в онлайн-казино.