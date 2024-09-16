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Толпа мигрантов с мачете и арматурой напала на охотников во Франции

JDD: 60 мигрантов с мачете и арматурой напали на французских охотников

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Shutterstock

60 мигрантов с мачете и арматурой напали на хижину охотников в коммуне Тардинген в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche (JDD).

«В ночь на 15 сентября, когда они находились в своей хижине, трое охотников на уток и трехлетний ребенок подверглись нападению примерно 60 мигрантов в Тардингене. После предупреждения охотников полиция не позволила этим мигрантам пересечь пролив Ла-Манш в сторону Британии», — говорится в статье.

Мигранты разбили лобовые стекла автомобилей охотников, украли их личные вещи, а также разбили окно хижины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Германия и ее федеральный канцлер Олаф Шольц «проснулись», заметив негативные последствия миграции в Европе и усилив контроль над границами. С 16 сентября ФРГ временно вводит пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

Ранее премьер Польши возмутился возвращением Германией пограничного контроля.

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