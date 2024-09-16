Подросток упал с крыши электрички на станции Щелково после удара током

В Подмосковье 13-летний подросток-зацепер получил удар током, забравшись на крышу электрички. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичное Щелково».

Инцидент произошел на станции Щелково, по свидетельствам очевидцев, подросток забрался на крышу электропоезда, мальчика ударило током. По предварительной информации, он схватился рукой за провод под напряжением.

От сильного удара школьник упал с крыши электрички, на место была вызвана бригада скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее на Кубани подросток выжил после удара током на крыше поезда.