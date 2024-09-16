В России призвали усилить безопасность учебных заведений

В России нужно уделять больше внимания вопросам безопасности детей в образовательных учреждениях. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Нина Останина, передает Дума ТВ.

По ее словам, в стране важно провести пересмотр качества воспитательной работы.

«Ребенок должен был социализироваться вместе со своими друзьями. Он же ходит в школу на уроки, принимая участие в общественных мероприятиях, чтобы меньше было у него мыслей и желаний проявлять агрессию», — сказала Останина.

Депутат добавила, что в парламенте проводят слушания, посвященные вопросу безопасности учеников. Она уточнила, что рекомендации по их итогам направляют в министерства.

В конце августа пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Молодежь и дети», поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года разработать стратегию развития образования до 2030 года.

Ранее россияне назвали главных нарушителей дисциплины в школе.