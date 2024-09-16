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На Урале поймали лже-газовщика, который обманом грабил пенсионеров

На Урале задержали лже-газовщика, наворовавшего у пенсионеров на млн рублей

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Полиция Южного Урала' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Полиция Южного Урала

В Челябинской области правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж в квартирах пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как рассказали полицейские, злоумышленник проникал в жилье пожилых людей под видом представителя коммунальных служб. Он говорил, что жильцам необходимо проверить состояние газовых плит. После этого он давал пенсионерам в руки пауэрбанк и просил пройти на кухню, считая до определенного числа. При этом вор просил снять пенсионеров золотые украшения, чтобы обезопасить себя от ударов током.

Пока потерпевшие находились на кухне, преступник забирал у них деньги и ювелирные изделия. Подобный образом челябинец ограбил шестерых пожилых людей.

«Сумма ущерба около 1 миллиона рублей. В отношении него возбуждены уголовные дела за кражи, он водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в полиции.

Ранее в Иркутске лже-юрист похитил у жертвы финансовой пирамиды более 2 млн рублей.

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