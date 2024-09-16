В Сочи турист чуть не задохнулся, застряв головой в металлическом заборе

В Краснодарском крае спасли туриста из Абхазии, который при падении застрял головой в решетке металлического забора. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В Центральном районе Сочи пьяный турист неудачно упал и застрял головой в металлическом заборе, самостоятельно выбраться из ловушки мужчина не смог. На место были вызваны спасатели.

У жителя Абхазии начался отек шеи и лица, решетку пришлось разжимать гидравлическим инструментом. Пострадавшего освободили и передали бригаде скорой помощи. Серьезных травм в результате падения он не получил.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчина полдня провел в воде, пытаясь найти телефон. Житель деревни Федоровка приехал в Уфу на пляж «Солнечный». Там он выпил и искупался в реке Белая, а затем взял лодку и перебрался на дикий пляж. По пути мужчина уронил свой телефон в воду и попытался его достать, но выпал из лодки и застрял среди затопленных деревьев. Следующие 12 часов он провел в воде. Оставаться на поверхности мужчине удавалось благодаря бревнам.

Ранее петербурженка попыталась покинуть квартиру через окно, но застряла на трубе.