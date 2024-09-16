Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи турист чуть не задохнулся, застряв головой в металлическом заборе

В Сочи спасли туриста, застрявшего головой в металлическом заборе

close
МЧС России

В Краснодарском крае спасли туриста из Абхазии, который при падении застрял головой в решетке металлического забора. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В Центральном районе Сочи пьяный турист неудачно упал и застрял головой в металлическом заборе, самостоятельно выбраться из ловушки мужчина не смог. На место были вызваны спасатели.

У жителя Абхазии начался отек шеи и лица, решетку пришлось разжимать гидравлическим инструментом. Пострадавшего освободили и передали бригаде скорой помощи. Серьезных травм в результате падения он не получил.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчина полдня провел в воде, пытаясь найти телефон. Житель деревни Федоровка приехал в Уфу на пляж «Солнечный». Там он выпил и искупался в реке Белая, а затем взял лодку и перебрался на дикий пляж. По пути мужчина уронил свой телефон в воду и попытался его достать, но выпал из лодки и застрял среди затопленных деревьев. Следующие 12 часов он провел в воде. Оставаться на поверхности мужчине удавалось благодаря бревнам.

Ранее петербурженка попыталась покинуть квартиру через окно, но застряла на трубе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами