В Ленобласти пенсионер получил страшные ожоги из-за взрыва зажигалки в кармане

В Ленинградской областной клинической больнице врачи месяц боролись за жизнь пенсионера, получившего страшные ожоги из-за взрыва зажигалки в кармане. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в поселке Красный Маяк, 75-летний мужчина был доставлен в больницу с сильными ожогами. Выяснилось, что у пенсионера в кармане взорвалась зажигалка и моментально воспламенилась одежда.

Состояние пациента медики оценили как тяжелое, он был госпитализирован в отделение реанимации. Почти месяц медики боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в Кирове пьяный мужчина загорелся после попытки убрать с себя футболку с помощью зажигалки. Трое нетрезвых мужчин ехали в лифте, один из них по неизвестной причине попытался избавиться от футболки, подпалив ее зажигалкой. Сбить пламя помогли друзья пострадавшего. Информация о том, понадобилась ли кировчанину помощь медиков, отсутствует.

Ранее россиянин облил собутыльника бензином и грозился поджечь, чиркая зажигалкой.