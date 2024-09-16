В двух районах Красноярского края ввели режим ЧС

Курагинский и Манский районы Красноярского края ввели на своей территории режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили на правительственном портале региона.

Причиной введения режима ЧС стало переувлажнение почвы. Обоим районам поручено держать на особом контроле подготовку качественного семенного материала для нового сезона.

Погожая погода позволила в минувшие выходные усилить темпы уборки овощей и зерна. На сегодня намолочено 1 млн 195 тысяч тонн, сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Васильев.

12 сентября режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в агропромышленном секторе Кемеровской области из-за ливней.

Двумя днями ранее режим ЧС из-за обильных осадков ввели в соседнем с Кузбассом регионе — Новосибирской области. Местные власти сообщали, что переувлажнение почвы сказывается не только на сроках уборки, но и на качественных и количественных показателях урожая.

Ранее режим ЧС ввели в двух районах Ростовской области из-за пожаров.