Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух районах Красноярского края ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Курагинском и Манском районах Красноярского края

close
Shutterstock

Курагинский и Манский районы Красноярского края ввели на своей территории режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили на правительственном портале региона.

Причиной введения режима ЧС стало переувлажнение почвы. Обоим районам поручено держать на особом контроле подготовку качественного семенного материала для нового сезона.

Погожая погода позволила в минувшие выходные усилить темпы уборки овощей и зерна. На сегодня намолочено 1 млн 195 тысяч тонн, сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Васильев.

12 сентября режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в агропромышленном секторе Кемеровской области из-за ливней.

Двумя днями ранее режим ЧС из-за обильных осадков ввели в соседнем с Кузбассом регионе — Новосибирской области. Местные власти сообщали, что переувлажнение почвы сказывается не только на сроках уборки, но и на качественных и количественных показателях урожая.

Ранее режим ЧС ввели в двух районах Ростовской области из-за пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами