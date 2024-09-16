Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риелтор напомнила, сколько налогов нужно платить при продаже «вторички»

Риелтор Никитина: налог с продажи вторичной недвижимости составляет 13%

close
Depositphotos

Согласно действующему законодательству, доход с продажи жилой недвижимости облагается налогом по ставке 13%. Об этом в беседе с РИАМО напомнила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Его необходимо выплачивать в том случае, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет три или пять лет в зависимости от ряда нюансов», — сказала Никитина.

Она пояснила, что спустя три года владения без необходимости уплаты налога можно продавать объекты недвижимости, полученные в наследство, по договору дарения или пожизненного содержания с иждивением. В иных случаях минимальный срок нахождения объекта в собственности составляет пять лет, заключила эксперт.

До этого Никитина назвала законные способы снизить налоговую базу при продаже недвижимости. По ее словам, один раз в год можно уменьшить сумму доходов на величину налогового вычета, которая сегодня составляет 1 млн рублей.

Также, по ее словам, доход с продажи квартиры можно уменьшить на сумму расходов, если объект был приобретен ранее. Например, если объект был куплен в 2021 году за 10 млн рублей, а сегодня продается за 15 млн, то налог необходимо будет уплатить с разницы цены продажи и покупки, то есть с 5 млн рублей.

Ранее россиянам объяснили, как безопасно получить деньги при продаже квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами