Риелтор напомнила, сколько налогов нужно платить при продаже «вторички»

Согласно действующему законодательству, доход с продажи жилой недвижимости облагается налогом по ставке 13%. Об этом в беседе с РИАМО напомнила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Его необходимо выплачивать в том случае, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет три или пять лет в зависимости от ряда нюансов», — сказала Никитина.

Она пояснила, что спустя три года владения без необходимости уплаты налога можно продавать объекты недвижимости, полученные в наследство, по договору дарения или пожизненного содержания с иждивением. В иных случаях минимальный срок нахождения объекта в собственности составляет пять лет, заключила эксперт.

До этого Никитина назвала законные способы снизить налоговую базу при продаже недвижимости. По ее словам, один раз в год можно уменьшить сумму доходов на величину налогового вычета, которая сегодня составляет 1 млн рублей.

Также, по ее словам, доход с продажи квартиры можно уменьшить на сумму расходов, если объект был приобретен ранее. Например, если объект был куплен в 2021 году за 10 млн рублей, а сегодня продается за 15 млн, то налог необходимо будет уплатить с разницы цены продажи и покупки, то есть с 5 млн рублей.

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