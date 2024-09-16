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Дело француза Винатье рассмотрят в особом порядке

Суд в Москве рассмотрит дело француза Винатье в особом порядке

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Maxim Shemetov/Reuters

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит уголовное дело гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом) в особом порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство удовлетворить... рассмотреть дело в особом порядке», — огласил решение судья.

Рассмотрение дела в особом порядке попросила защита француза и сам обвиняемый. Такой режим позволяет суду не исследовать собранные доказательства. Также особый порядок ограничивает срок возможного наказания до двух третьих от максимального.

Винатье обвиняют в отказе от исполнения законодательства об иностранных агентах. По данным следствия, гражданин Франции в течение нескольких лет целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России». При этом он не выполнял обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент.

3 сентября Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье до 21 февраля.

Ранее француз признался в любви к России.

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