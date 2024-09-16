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Лукашенко помиловал ряд осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за экстремизм

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом помиловал еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Среди помилованных — шесть женщин, некоторые имеют хронические заболевания, являются инвалидами и пенсионерами. Их имена не раскрываются.

Осужденные просили дать им возможность вернуться на свободу и вести законопослушный образ жизни.

Их ходатайства дополнительно изучала комиссией, возглавляемая генпрокурором республики Андреем Шведом.

4 сентября Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за участие в протестах. Большинство из них — родители несовершеннолетних детей.

В середине августа президент Белоруссии подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности. Тогда на свободу отпустили 14 женщин и 16 мужчин. У некоторых из них серьезные заболевания, а также в списке были люди пенсионного возраста.

Ранее Лукашенко заявил о готовности улучшить отношения с Польшей.

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