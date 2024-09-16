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Эксперты объяснили, как приготовить максимально полезный костный бульон

ОСН: перед приготовлением бульона кости нужно полчаса подержать в духовке

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Pexels

Костный бульон считается самым полезным, особенно для людей, которые проходят реабилитацию после травм, болезни, истощения. Однако важно его правильно готовить, в том числе держать кости в духовке перед варкой, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты советуют выбирать для бульона кости говядины или свинины, лучше всего – мозговые и сахарные косточки, а также хвосты, ноги и хрящи. Перед варкой необходимо отправить кости на 20-40 минут в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов. Варить нужно исходя из пропорций, что на 1 кг костей приходится 2 л воды. После закипания варить кости нужно не менее двух часов, подчеркивают эксперты.

При всех полезных свойствах костного бульона есть и минусы – они повышают уровень мочевой кислоты из-за высокого содержания пуринов. По этой причине есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и высокого давления. Кроме того, людям, у которых есть трудности с перевариванием, следует с осторожностью относиться к бульону из мозговых косточек, так как в нем много жира.

Ранее врачи заявили, что костный бульон поможет улучшить качество кожи, волос, а также укрепить кости и суставы. Кроме того, он восстанавливает организм при ОРВИ, отравлениях и заживляет слизистую кишечника.

Эксперт по питанию ранее предложила пять изменений в рационе для людей после 50 лет.

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