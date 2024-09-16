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В Росгвардии рассказали о конфликте челябинского подростка в школе перед нападением

Росгвардия: у подростка перед нападением в школе был конфликт со сверстниками

У челябинского школьника, который напал с молотком на сверстников в школе № 68 Челябинска, был конфликт с одноклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, передает ТАСС.

По данным ведомства, к прибывшим на место ЧП росгвардейцам обратилась сотрудница охраны.

«Она пояснила, что на территории школы между учениками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес побои четырем потерпевшим, после чего закрылся в одном из помещений школы», — отметили в пресс-службе.

16 сентября в коррекционной школе №68 Челябинска 13-летний подросток принес в школу молоток и во время занятий напал на детей и педагогов. Его задержали.

Как пишет Mash, школьник не играл в суицидальные игры, как об этом писали некоторые СМИ. Полицейские изучили его компьютер, телефон и не нашли ничего, указывающего на это.

По информации канала, до десяти лет мальчик стоял на учете в психоневрологическом диспансере из-за врожденного нарушения функционирования мозга, из-за чего был подвергнут гиперопеке со стороны родителей. Подросток искал друзей в группах для знакомств в социальных сетях. По предварительной версии, он ударил свою одноклассницу из-за того, что она измазала его косметикой, из-за чего над семиклассником смеялись сверстники.

Помимо девочки, пострадали еще двое детей и учительница биологии. Сам нападавший тоже пострадал, в данный момент он находится в психоневрологической больнице.

Ранее стало известно, как остановили напавшего на одноклассников подростка в Челябинске.

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Нападение в школе Челябинска
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