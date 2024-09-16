Эксперт рассказала, как снизить налоги при продаже недвижимости

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина в интервью РИАМО назвала законные способы снизить налоговую базу при продаже недвижимости. По ее словам, один раз в год можно уменьшить сумму доходов на величину налогового вычета, которая сегодня составляет 1 млн рублей.

Эксперт пояснила, что, применив налоговый вычет, реализуя квартиру за 10 млн рублей, собственнику придется уплатить налог только с 9 млн рублей. Однако при продаже нескольких объектов недвижимости в год, данный инструмент можно использовать только применительно к одному из них, предупредила она.

«Также сумму доходов с продажи недвижимости можно уменьшить на сумму расходов, если объект был приобретен ранее. Например, если квартира была приобретена в 2021 году за 10 млн рублей, а сегодня продается за 15 млн, то налог необходимо будет уплатить с разницы цены продажи и покупки, то есть с 5 млн рублей», — добавила Никитина.

Заместитель руководителя юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова до этого говорила, что самыми безопасными инструментами расчетов при продаже квартиры являются аккредитив и эскроу-счет.

Она пояснила, что при оплате с помощью аккредитива, в день сделки покупатель переводит денежные средства на открытый в банке спецсчет, а его раскрытие производиться только после государственной регистрации перехода прав собственности на объект недвижимости. Аналогичным образом, действуют и эскроу-счета, отметила эксперт.

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