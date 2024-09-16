СК опубликовал видео с места происшествия в школе Челябинска

Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал оперативное видео с места происшествия в школе Челябинска и с места обысков в квартире подростка, который напал на одноклассников с молотком.

16 сентября в коррекционной школе №68 Челябинска 13-летний подросток принес в школу молоток и во время занятий напал на детей и педагогов. Его задержали.

Как пишет Mash, школьник не играл в суицидальные игры, как об этом писали некоторые СМИ. Полицейские изучили его компьютер, телефон и не нашли ничего, указывающего на это.

По информации канала, до 10 лет мальчик стоял на учете в психоневрологическом диспансере из-за врожденного нарушения функционирования мозга, из-за был подвергнут гиперопеке со стороны родителей. Подросток искал друзей в группах для знакомств в соцсетях. По предварительной версии, он ударил свою одноклассницу из-за того, что она измазала его косметикой, из-за чего над семиклассником смеялись сверстники.

Помимо девочки, пострадали еще двое детей и учительница биологии. Сам нападавший тоже пострадал, он находится в психоневрологической больнице.

Ранее стало известно, как остановили напавшего на одноклассников подростка в Челябинске.