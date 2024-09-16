Число погибших при шторме «Борис» увеличилось до восьми

Не менее восьми человек погибли в результате мощного шторма «Борис», который обрушился на Центральную и Восточную Европу. Об этом сообщает газета The Guardian.

Известно, что шестеро скончались в Румынии, двое — в Польше и Австрии. Еще четверо числятся без вести пропавшими в Чехии.

15 сентября сообщалось о шести погибших в результате шторма.

В разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных. Территория вокруг Вены была объявлена зоной бедствия, а местные власти описывают ситуацию как беспрецедентную и экстремальную. Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

Представители украинских железных дорог сообщают об отмене ряда поездов, следующих на Украину из Польши и Чехии. Задержки в расписании также повлияли на стыковочные рейсы.

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.