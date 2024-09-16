Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число погибших при шторме «Борис» увеличилось до восьми

Guardian: в результате шторма «Борис» в Европе погибли восемь человек

close
Jakub Karolewicz via Reuters

Не менее восьми человек погибли в результате мощного шторма «Борис», который обрушился на Центральную и Восточную Европу. Об этом сообщает газета The Guardian.

Известно, что шестеро скончались в Румынии, двое — в Польше и Австрии. Еще четверо числятся без вести пропавшими в Чехии.

15 сентября сообщалось о шести погибших в результате шторма.

В разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных. Территория вокруг Вены была объявлена зоной бедствия, а местные власти описывают ситуацию как беспрецедентную и экстремальную. Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

Представители украинских железных дорог сообщают об отмене ряда поездов, следующих на Украину из Польши и Чехии. Задержки в расписании также повлияли на стыковочные рейсы.

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами