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Двое россиян с балкона открыли огонь по прохожим

В Перми двое мужчин стреляли с балкона в прохожих

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ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ/VK

В Перми двое мужчин вышли на балкон и стреляли по прохожим. Об этом сообщил подписчик паблика «Плохие новости Пермь» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 15 сентября в микрорайоне Гайва. На кадрах видно, как двое молодых людей стоят на балконе. Один из них держит предмет, похожий на ружье, и прицеливается.

«Два молодых человека стреляют с балкона дома», — подписал кадры подписчик.

В пресс-службе краевой полиции в беседе с изданием Ura.ru заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

До этого в Сочи задержали мужчину на Mercedes, который стрелял из охолощенного автомата. Он пояснил, что таким образом хотел произвести впечатление на знакомых.

Ранее в Башкирии участники свадебного кортежа открыли стрельбу во время торжества.

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