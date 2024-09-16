Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили идею обязать клубы РПЛ отправлять часть средств на нужды СВО

Депутат Свищев: рассмотрим инициативу об отправке средств РПЛ на нужды СВО

close
Depositphotos

Депутаты Госдумы рассмотрят идею о перечислении части средств клубов РПЛ на нужды и поддержку участников военной спецоперации, если соответствующее предложение поступит. Об этом в беседе с НСН заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

До этого сообщалось, что «Ветераны России» призвали клубы РПЛ перечислять часть своих средств на нужды СВО. Свищев отметил, что сегодня уже патриотически настроенные россияне помогают бойцам и их семьям.

«Если они обратятся к депутатам Госдумы, мы обязательно рассмотрим этот вопрос, — пообещал парламентарий. — Если мы поймем, что необходима такая законодательная инициатива, почему бы нет. В принципе, сейчас закон позволяет оказывать помощь».

В числе тех, кто сегодня уже оказывает помощь участникам СВО, есть и владельцы футбольных клубов, а также тренеры и спортсмены, добавил депутат. Более того — есть даже отдельные батальоны из болельщиков в зоне СВО. Все это говорит в пользу спортклубов, которые нельзя упрекнуть в отказе помогать, подчеркнул Свищев.

До этого «Ветераны России» предложили певцу Валерию Меладзе продать виллу в Испании и передать вырученные деньги на нужды СВО. По мнению главы «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, таким образом артист сможет «откреститься от ВСУ».

Ранее активисты движения потребовали не признавать хоббихорсинг видом спорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами