В Госдуме оценили идею обязать клубы РПЛ отправлять часть средств на нужды СВО

Депутаты Госдумы рассмотрят идею о перечислении части средств клубов РПЛ на нужды и поддержку участников военной спецоперации, если соответствующее предложение поступит. Об этом в беседе с НСН заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

До этого сообщалось, что «Ветераны России» призвали клубы РПЛ перечислять часть своих средств на нужды СВО. Свищев отметил, что сегодня уже патриотически настроенные россияне помогают бойцам и их семьям.

«Если они обратятся к депутатам Госдумы, мы обязательно рассмотрим этот вопрос, — пообещал парламентарий. — Если мы поймем, что необходима такая законодательная инициатива, почему бы нет. В принципе, сейчас закон позволяет оказывать помощь».

В числе тех, кто сегодня уже оказывает помощь участникам СВО, есть и владельцы футбольных клубов, а также тренеры и спортсмены, добавил депутат. Более того — есть даже отдельные батальоны из болельщиков в зоне СВО. Все это говорит в пользу спортклубов, которые нельзя упрекнуть в отказе помогать, подчеркнул Свищев.

До этого «Ветераны России» предложили певцу Валерию Меладзе продать виллу в Испании и передать вырученные деньги на нужды СВО. По мнению главы «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, таким образом артист сможет «откреститься от ВСУ».

Ранее активисты движения потребовали не признавать хоббихорсинг видом спорта.