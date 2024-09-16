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Новому мэру Усть-Илимска вручили кнут и пряник как символы власти

В Усть-Илимске новому мэру подарили кнут, пряник и Конституцию

Во время инаугурации новому главе Усть-Илимска Эдуарду Симонову преподнесли необычные подарки. Об этом сообщает «Подъем».

Депутаты Заксобрания Прибайкалья подарили чиновнику кнут, пряник и Конституцию. Первые два предмета назвали «символами власти».

После того, как видео попало в социальные сети, многие заявили, что такие подарки можно назвать «рабовладельческими». Как полагает руководитель отдела по связям с общественностью Александра Мысик, сравнение неуместно.

«Я считаю, что такой подарок символизирует, что в каких-то решениях нужно быть более жестким, а где-то, наверно, более лояльным», – поделилась она.

Она добавила, что такая трактовка является ее личным мнением, по этому вопросу она с новым мэром города еще не общалась.

До этого в ХМАО депутат подарил главе одного из районов разводной ключ, чтобы представитель власти лично устранял аварии. Соответствующего подарка чиновник удостоился за «достижения» в области ЖКХ.

Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виэйра подарил российскому коллеге Сергею Лаврову футболку с подписью игрока национальной сборной и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

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