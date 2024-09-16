Эксперт заявила о нехватке в России молодых охранников

Руководитель школы подготовки частных охранников «Перспектива» Наталья Устименко в беседе с «Ридусом» прокомментировала инцидент в Челябинске, где школьник напал на сверстников с молотком. По ее словам, устроить налет на образовательное учреждение во многом представляется возможным из-за того, что сотрудники охраны в силу возраста не успевают вовремя отреагировать на подозрительное лицо.

«Вы возрастной ценз видели у охранников? Молодые и красивые туда не идут. А в силу возраста, естественно, уже реакция не та», — сказала Устименко.

ЧП в школе №68 в городе Челябинске произошло утром 16 сентября. Следователи установили, что 13-летний подросток принес на занятия молоток и впоследствии напал на сверстников. По данным RT, также у него были пневматический пистолет и нож.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова заявила, что в результате инцидента ранения получили четыре человека. Двоим из них понадобилась операция.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности.

Ранее двое челябинцев с ножом ограбили 87-летнюю пенсионерку.