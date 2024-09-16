Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве произошла массовая драка со стрельбой, задержали более 20 человек

В Москве более 20 человек задержаны после массовой драки

close
Shutterstock

В Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на одном из складов на севере Москвы. По предварительным данным, между несколькими людьми произошел конфликт на бытовой почве, о подробностях не сообщается. В какой-то момент словесная перепалка переросла в потасовку с использованием физической силы.

Во время произошедшего пострадал один человек, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

«В территориальный отдел полиции доставлены более 20 участников конфликта», – поделились в МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте работают правоохранители, они проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что на месте уже обнаружили несколько гильз. Предположительно, они остались после стрельбы из травматического оружия.

Ранее на Кубани 12 человек оказались под арестом после массовой драки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами