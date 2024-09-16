В Москве произошла массовая драка со стрельбой, задержали более 20 человек

В Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на одном из складов на севере Москвы. По предварительным данным, между несколькими людьми произошел конфликт на бытовой почве, о подробностях не сообщается. В какой-то момент словесная перепалка переросла в потасовку с использованием физической силы.

Во время произошедшего пострадал один человек, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

«В территориальный отдел полиции доставлены более 20 участников конфликта», – поделились в МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте работают правоохранители, они проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что на месте уже обнаружили несколько гильз. Предположительно, они остались после стрельбы из травматического оружия.

Ранее на Кубани 12 человек оказались под арестом после массовой драки.