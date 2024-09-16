Россиянам назвали самый полезный сухофрукт, необходимый при проблемах с ЖКТ

Чернослив делают из сливы темных сортов. В нем много витаминов – С, РР, У, В и бета-каротин. Это важный источник железа, фосфора, цинка и других микроэлементов, за счет чего его можно использовать в лечении и профилактики анемии. Также чернослив полезен для ЖКТ, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В черносливе много пищевых волокон, которые помогают кишечнику нормально работать и способствуют хорошему пищеварению. Если есть 50 граммов чернослива в течение трех недель, то частота стула нормализуется.

За счет высокого содержания калия чернослив способен снижать давление – по этой причине его часто рекомендуют включать в диету гипертоникам. Этот сухофрукт снижает уровень холестерина в крови, способствует выработке коллагена и укрепляет костную структуру организма.

Специалисты рекомендуют употреблять чернослив как полезную альтернативу сладостям и выпечке. Однако подчеркивают, что в этом сухофрукте тоже немало сахара, поэтому лучше им не злоупотреблять. Максимальная порция чернослива для одного человека не превышает 100 граммов или 5–6 штук ежедневно.

Напомним, врачи подчеркивают, что чернослив, помимо снижения уровня холестерина, также связывает и выводит соли тяжелых металлов, повышает фибринолитическую активность крови. Он благоприятно воздействует на микробиоту кишечника, создавая хорошую почву для полезных бактерий.

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