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Правительство поддержало проект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды

Кабмин РФ поддержал проект о праве губернаторов создавать вооруженные отряды

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство поддержало законопроект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам в период военного положения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

«С учетом значимости данной инициативы, предлагаемое законопроектом регулирование концептуально поддерживается», — говорится в документе.

Предполагается, что такие отряды будут существовать в виде специализированных государственных унитарных предприятий (ГУП) для выполнения «отдельных мероприятий по территориальной обороне, усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

Кроме того, их цель — защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Участниками региональных отрядов смогут стать только граждане, пребывающие в мобилизационном резерве ВС РФ, заключившие трудовой или гражданско-правовой договор с предприятием.

12 сентября заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров сообщил о создании добровольческих отрядов в приграничных областях. Основной их задачей станет содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции.

Ранее сообщалось о создании добровольческого отряда «Барс-Белгород».

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