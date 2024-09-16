Правительство поддержало проект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды

Правительство поддержало законопроект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам в период военного положения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

«С учетом значимости данной инициативы, предлагаемое законопроектом регулирование концептуально поддерживается», — говорится в документе.

Предполагается, что такие отряды будут существовать в виде специализированных государственных унитарных предприятий (ГУП) для выполнения «отдельных мероприятий по территориальной обороне, усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

Кроме того, их цель — защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Участниками региональных отрядов смогут стать только граждане, пребывающие в мобилизационном резерве ВС РФ, заключившие трудовой или гражданско-правовой договор с предприятием.

12 сентября заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров сообщил о создании добровольческих отрядов в приграничных областях. Основной их задачей станет содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции.

Ранее сообщалось о создании добровольческого отряда «Барс-Белгород».