Еноты взломали вентиляцию и сбежали из российского антикафе

В Барнауле из местного антикафе сбежали еноты Ракета и Кнопочка. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 14 сентября в антикафе в доме 69 на Социалистическом проспекте. Один из проказников взломал вентиляцию и скрылся в ней, через некоторое время следом отправилось и второе животное. По словам сотрудников заведения, на следующий день еноты еще передвигались по вентиляции, это слышали люди в здании, но после звуки исчезли. Сейчас еноты, по словам администрации антикафе, могут быть где угодно.

«Мы не находим себе места второй день, они не уходили дальше их игровой, и мы надеялись, что они выйдут к нам от жажды или голода. Но сегодня они пропали из виду», — посетовали сотрудники кафе.

Владельцы пространства попросили связаться с ними всех, кто обладает какой-либо информацией об их питомцах.

Ранее в Ярославской области сообщили о дикобразе, который вскрыл решетку сафари-парка и сбежал.